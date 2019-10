Thor: Love & Thunder, love-story fra Valchiria e Captain Marvel? Risponde Taika Waititi

Nel corso di una recente intervista promozionale per Thor: Love & Thunder, lo sceneggiatore e regista Taika Waititi ha commentato la possibilità di vedere una storia d'amore fra Captain Marvel e Valchiria, noti personaggi del Marvel Cinematic Universe.

Durante la presentazione del futuro dei Marvel Studios nella Hall H del Comic-Con di San Diego quest'estate, la star di Thor: Ragnork Tessa Thompson aveva confermato che Valchiria sarebbe stata il primo eroe apertamente LGTBQ del MCU, e anticipato che, dato che alla fine di Avengers: Endgame è stata nominata re di Asgard da Thor, in Love & Thunder avrebbe dovuto trovare la sua regina.

Da allora, oltre a fare il nome di Lady Sif, un gran numero di fan ha immaginato anche un'ipotetica relazione tra Valchiria e Captain Marvel, e Taika Waititi ha finalmente affrontato la questione durante un'intervista con Wired: il regista e sceneggiatore ha ammesso di conoscere questa "teoria" dei fan (o meglio desiderio?) ma a quanto pare si è detto contrario.

Il problema, secondo lui, è che il Marvel Cinematic Universe non dovrebbe fornire per filo e per segno ciò che i fan chiedono, in quanto a lungo andare la cosa porterebbe i film Marvel Studios ad essere concepiti solo per accontentare il pubblico: "Il fatto è che penso che sia pericoloso per le persone dire troppo su ciò che vogliono vedere nei film Marvel, perché poi quei tenderanno ad andare in una direzione completamente opposta. Come cineasta, vuoi ascoltare i fan fino ad un certo punto. Il bello è sorprendere le persone."

Siete d'accordo con i commenti di Taika Waititi? Vi piacerebbe vedere Captain Marvel e Valkyrie incontrarsi, magari in un altro film? Cosa ne pensate di una eventuale storia d'amore tra le due, o altrimenti chi vedreste bene come regina di Asgard?

Thor: Love & Thunder arriverà il 5 novembre 2021.