Thor Love & Thunder, leak del poster: primo sguardo a Chris Hemsworth e Natalie Portman!

A pochi giorni dalla notizia che Michael Giacchino comporrà la colonna sonora di Thor Love and Thunder, l'atteso prossimo film della saga del Dio del Tuono Marvel si mostra tramite un poster leak appena comparso sui social.

Come potete vedere in calce all'articolo, la locandina svela dei nuovi costumi per Thor, Jane Foster e Korg. Inoltre si può vedere distintamente anche Valchiria, oltre alle mitiche capre della mitologia norrena che nei mesi scorsi erano già state avvistate sul set durante le riprese. Cosa ve ne pare di questo aggiornamento di outfit? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Con Spider-Man: No Way Home in arrivo la prossima settimana, sembra che gli sforzi promozionali della Marvel molto presto aumenteranno anche per i nuovi titoli in uscita: recentemente del resto si è parlato dell'arrivo di un primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che potrebbe debuttare prima della fine dell'anno, e Thor: Love and Thunder ha già terminato le riprese, dunque la quarta avventura in solitaria del Dio del Tuono è più vicina di quanto sembri.

Ricordiamo che al cast di quello che si preannuncia essere come uno dei più grandi film standalone dei Marvel Studios si sono aggiunti anche Christian Bale come Gorr the God Butcher e Russell Crowe nei panni di Zeus. Thor: Love and Thunder è attualmente previsto per l'8 luglio 2022 dopo essere stato rinviato di alcuni mesi, e sarà uno dei tre film MCU in uscita il prossimo anno insieme a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Black Panther: Wakanda Forever.