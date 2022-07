Thor Love & Thunder ha influenzato lo sviluppo di Guardiani della Galassia 3? Come saprete il gruppo di supereroi galattici guidati da Chris Pratt è comparso nel nuovo capitolo della saga del Dio del Tuono, ma a quanto pare le due produzioni sono rimaste comunque separate.

A confermarlo è stato James Gunn, regista e sceneggiatore degli acclamati primi due capitoli della saga di Guardiani della Galassia, che dopo i numerosi annunci dei Marvel Studios al Comic Con di San Diego per la Saga del Multiverso, ha confermato che Guardiani della Galassia 3 è stato sviluppato in maniera totalmente autonoma e che i lavori di Taika Waititi per Thor: Love & Thunder non hanno in alcun modo influenzato il suo. "Non c'è stata alcun influenza da parte di Thor 4 sul mio film, perché ho scritto la sceneggiatura senza mai pensare che i Guardiani sarebbero stati anche in Thor", ha detto Gunn a ScreenRant quando gli è stato chiesto se la squadra è cambiata da Thor: Love and Thunder. "Il film di Taika non si incontrerà col mio".

Le nuove dichiarazioni di Gunn fanno eco a quelle che il regista aveva rilasciato all'inizio di questo mese, quando su Twitter i fan avevano chiesto di inserire Thor nella formazione dei Guardiani della Galassia. Gunn al tempo aveva chiarito che non c'erano mai stati piani per "avere Thor in Guardiani della Galassia 3", e allo stesso modo Taika Waititi si era smarcato dalle lamentele dei fan per i pochi minuti concessi ai Guardiani in Thor: Love & Thunder ricordando che Star Lord e compagni sarebbero tornati il prossimo anno con un film tutto loro.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia 3 uscirà il 5 maggio 2023 e sarà la fine della trilogia di James Gunn. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.