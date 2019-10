Thor: Love & Thunder includerà il cancro al seno di Jane Foster? Risponde Taika Waititi

Nei fumetti, Jane Foster diventa la Potente Thor dopo una diagnosi di cancro al seno, e stando a delle recenti dichiarazioni di Taika Waititi questa storyline è qualcosa che vedremo nel prossimo Thor: Love and Thunder.

Il film è ancora molto lontano nel calendario della Fase 4 del MCU, ma c'è comprensibilmente molta eccitazione intorno al progetto: Waititi, sceneggiatore e regista del film che torna dopo il successo di Thor: Ragnarok, ha parlato della possibilità che la storia includa anche la battaglia di Jane Foster con il cancro al seno narrata nei fumetti.

"Penso che sia una parte davvero potente di quei libri", ha detto il regista. "Penso che sia davvero bello il modo in cui lei combatte questa cosa, il modo in cui si creano due battaglie sostanzialmente. Personalmente amo davvero quella trama. Vedremo se entrerà anche nel film."

Sarebbe certamente un argomento molto pesante da affrontare per un film dei Marvel Studios, e soprattutto si tratterebbe di condensare diversi anni di storyline a fumetti in un lungometraggio da due ore.

"Non siamo sicuri che racconteremo ogni singolo passaggio di quella trama", ha aggiunto infatti Waititi. "Queste cose cambiano durante le riprese e anche quando durante la fase di montaggio, a volte. Magari decideremo che, ehi, sbarazziamoci di quella trama in cui Jane ha il cancro al seno. Lo cambieremo in qualcos'altro, o forse starà bene e basta."

Sembra che, come al solito per quanto riguarda a Marvel Studios, dovremo aspettare e vedere.

Per altre notizie, vi rimandiamo all'indiscrezione su una trilogia dedicata a Jane Foster e al possibile esordio di Beta Ray Bill nel MCU, sponsorizzato da Chris Hemsworth.