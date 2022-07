Thor: Love & Thunder, i Guardiani della Galassia stavano per avere un ruolo più esteso!

In una recente intervista Taika Waititi si è detto pronto a tornare per Thor 5, ma parlando con la stampa l'autore ha anche confessato che inizialmente il ruolo dei Guardiani della Galassia in Thor: Love & Thunder era molto più esteso.

Parlando con Insider, il regista ha rivelato che i Marvel Studios aveva valutato di far tornare i Guardiani anche per l'ultimo atto del film: come saprete se avete visto il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, e come del resto prevedibile anche alla vigilia, dopo la loro breve apparizione nel primo atto i Guardiani lasciano Thor alle sue avventure e il Dio del Tuono unisce le forze con l'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman), che ora brandisce Mjolnir nei panni della Potente Thor, per fermare Gorr il macellatore di Dei. Tuttavia, i Guardiani della Galassia stavano per tornare nell'ultima parte del film:

"Il piano era sempre stato di averli all'inizio del film e poi andare avanti con la storia di Thor, perché loro hanno il loro film e noi il nostro", ha detto Waititi, ricordando l'uscita di Guardians of the Galaxy Vol. 3, in arrivo il prossimo anno. "Per un po' si è parlato di farli tornare verso la fine, il fatto è che la cosa dell'arrivo della cavalleria si vede in ogni film, e non ne posso più. Qui non c'è la cavalleria. Quindi abbiamo accantonato l'idea e preferito concentrarci su Jane, nel finale."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per altre letture, commentiamo insieme il finale di Thor Love & Thunder.