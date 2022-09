Thor Love & Thunder, guardate la scena eliminata in cui Zeus di Russell Crowe è...buono!

Una nuova scena inedita che sarà inclusa nell'edizione home video di Thor Love & Thunder, ultimo cinecomix targato Marvel Studios, ha trovato la sua strada online condivisa sui social network.

Intitolata "Fighting For You" e disponibile nel post che potete trovare in calce all'articolo, la scena è un'estensione della conversazione tra Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman) mentre l'alter-ego mortale della Potente Thor giace in un letto d'ospedale: la sequenza, che ha luogo durante l'ultimo atto del film, vede i due amanti discutere sul fatto che Jane debba rimanere 'in panchina' mentre Thor va ad affrontare Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), dato che ogni volta che brandisce Mjolnir la donna annulla gli effetti della chemioterapia alla quale si sta sottoponendo per combattere il cancro.

La scena aggiuntiva include anche Russell Crowe nei panni di Zeus, che compare nella stanza d'ospedale di Jane e dice a Thor: "Sembra che, in fin dei conti, tu sia un dio molto emotivo. Vieni con me. Ho qualcosa di cui potresti aver bisogno". È possibile che la sequenza fosse originariamente destinata ad una versione del film in cui Thor non trafigge Zeus con la sua arma Thunderbolt, dato che l'atteggiamento del dio greco nei confronti di quello nordico sembra molto più amichevole rispetto a quanto visto nel cinecomix arrivato nelle sale.

