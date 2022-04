Thor Love & Thunder: il geniale poster con Pdor figlio di Kmer diventa virale sui social

Dopo la pubblicazione del poster di Thor Love & Thunder dedicato a Natalie Portman e alla sua nuova Potente Thor, per il prossimo film MCU è arrivata in queste ore anche un'altra sorprendente locandina promozionale, anche se non strettamente ufficiale.

Si tratta di un esilarante fan-poster ispirato a Pdor figlio di Kmer, la leggendaria maschera protagonista di alcuni dei più famosi spettacoli teatrali del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo: definito il 'Solo e unico' nella tag-line della locandina, che fa riferimento alle due diverse tag-line che avevano accompagnato i poster ufficiali di Thor: Love & Thunder ('the one and only' per il poster dedicato a Chris Hemsworth, 'the one is not the only' per quello di Natalie Portman), Pdor campeggia al centro dell'immagine, che in queste ore sta ovviamente facendo il giro del web italiano. Vi eravate già imbattuti in questo spassosissimo fan-poster? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Thor Love & Thunder uscirà in Italia il 6 luglio prossimo: il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), il cui scopo è l'estinzione di ogni divinità dell'universo. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, il gruppo intraprende una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr i e fermarlo prima che sia troppo tardi.

In queste ore, un nuovo sondaggio di Fandango ha eletto Thor Love & Thunder il secondo film più atteso dell estate 2022, dietro solo a Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Cliccate sul link evidenziato per conoscere la classifica completa.