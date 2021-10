Thor: Love & Thunder, nelle foto dal set una scena di Dark World con Natalie Portman

Le nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder trapelate in queste ore sul web mostrano quello che potrebbe essere una scena flashback con Chris Hemsworth e Natalie Portman ambientata durante il periodo di Thor: Dark World.

Le riprese aggiuntive di Thor Love and Thunder sono attualmente in corso sotto la guida del regista di Taika Waititi, e nelle immagini che potete trovare in calce all'articolo si vedono chiaramente i due protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman impegnati nella lavorazione di una scena flashback ambientata nell'era di The Dark World: il film di Alan Taylor è tornato in auge durante Avengers: Endgame, ma sembra che il prossimo episodio della saga rivisiterà in parte quel periodo dell'arco narrativo di Thor: che Waititi abbia escogitato un modo per spiegare nel dettaglio i motivi che hanno causato la separazione tra Jane e Thor e perché il personaggio di Natalie Portman è rimasto off-screen per tutti questi anni? Staremo a vedere.

Di certo questi sono solo due dei tanti misteri che dovranno essere risolti con l'imminente Thor: Love and Thunder, la cui data d'uscita è stata recentemente rinviata all'8 luglio 2022. Cosa ne pensate di queste nuove foto dal set? Cosa potrebbero significare per una potenziale connessione tra Love and Thunder e The Dark World? Fateci sapere tutti i vostri pensieri nella sezione dei commenti!

