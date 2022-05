Thor Love & Thunder, la nuova foto conferma un legame con Black Panther!

Questa mattina vi abbiamo mostrato la nuova foto in anteprima di Thor Love & Thunder, che ha mostrato Valchiria di Tessa Thompson e la Potente Thor di Natalie Portman sedute insieme su un trono, ma nel frattempo i fan hanno notato un'importante connessione con Black Panther.

Nello scatto, che potete trovare cliccando sul link evidenziato in apertura, Tessa Thompson e Natalie Portman sono sedute su un trono. Qui, intagliata nel legno, si può intravedere Bast, la dea wakandiana che è stata menzionata in Black Panther del 2018 e che è stata recentemente citata anche nella serie Disney Plus Moon Knight: in precedenza, tra l'altro, era stato anticipato che il personaggio di Bast sarebbe stato introdotto nel film interpretato da Akosia Sabet. Che la dea pantera avrà un ruolo anche nel prossimo Black Panther: Wakanda Forever?

Alla domanda se qualche divinità di Moon Knight sarebbe stata mostrata sullo schermo in Thor: Love and Thunder, lo sceneggiatore capo dello show Jeremy Slater aveva scherzato: "Sarebbe bello, sinceramente, ma non lo so. Mi piacerebbe molto vedere Taweret in quel film, a patto però che non venga massacrata da Gorr! Se uccidono Taweret, ho chiuso, me ne vado ufficialmente in pensione."

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vedrà nel cast anche Chris Pratt (nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord), Dave Bautista (nel ruolo di Drax), Pom Klementieff (nel ruolo di Mantis) e Karen Gillan (nel ruolo di Nebula). Christian Bale sarà il villain principale nei panni del succitato Gorr, il macellatore di dei. Il film è atteso nelle sale per il 6 luglio prossimo.