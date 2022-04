Thor Love & Thunder, questa foto di Chris Hemsworth nasconde la data d'uscita del trailer?

Nelle scorse ore è ufficialmente iniziato il press tour di Thor Love & Thunder, che ha avuto il via con una foto di gruppo che vi abbiamo proposto e che include il regista e sceneggiatore Taika Waititi e i protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

L'immagine promozionale mostra le tre star della saga di Thor in quelle che sembrano delle pose divertenti, ma alcuni fan dall'occhio lungo hanno iniziato a sospettare che la foto possa nascondere in bella vista la data di uscita del trailer di Thor: Love and Thunder. Guardando l'immagine promozionale da sinistra verso destra, infatti, si può ricavare una data precisa sommando i numeri mostrati da Taika Waititi, Chris Hemsworth e Tessa Thompson: secondo la teoria, dunque, il trailer di Thor 4 uscirà l'11/4/22.

Negli Stati Uniti, dove il numero del mese precede quello del giorno, la data potrebbe far pensare al 4 novembre di quest'anno, ma la maggior parte dei mercati internazionali utilizzano la data che conosciamo bene anche in Italia, ovvero giorno/mese/anno: in base a questo, il trailer di Thor potrebbe uscire la prossima settimana, il che avrebbe senso considerando che la foto del trio è stata pensata per dare il là alla campagna promozionale del film, la cui data d'uscita è fissata all'8 luglio prossimo.

I tempi, come si dice, sono maturi: non manca molto all'11 aprile, dunque se la teoria dovesse averci visto giusto lo scopriremo fra qualche giorno. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.