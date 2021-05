Thor: Love & Thunder, finite le riprese del film con Chris Hemsworth? L'indizio è italiano

Stando a quanto dichiarato sul suo profilo del social network Instagram da Luca Vannella, hair designer romano che ha preso parte alla produzione di Thor: Love & Thunder, le riprese del nuovo film con Chris Hemsworth sarebbero finalmente completate.

Come potete vedere in calce all'articolo, Vannella ha postato su Instagram la foto del regalo ricevuto da parte della produzione Marvel (un fumetto di Thor e una bellissima statuina da collezione) aggiungendo nella didascalia alcune parole abbastanza esplicative: "Grazie al mio team per questo premuroso regalo ... riprese concluse!".

Mentre i dettagli riguardanti la trama del quarto film di Thor sono scarsi, nelle scorse settimane varie foto dal dietro le quinte hanno fornito ai fan scorci di alcuni personaggi, incluso lo stesso Chris Hemsworth destinato a tornare alla consueta forma fisica dopo la sua depressa apparizione in Avengers: Endgame. Le foto trapelate nei giorni scorsi hanno anche stuzzicato i fan con il ritorno di New Asgard: quando il pubblico ha visto per l'ultima volta l'insediamento asgardiano sulla Terra, Thor lo aveva lasciato nelle mani di Valchiria, personaggio che ovviamente tornerà anche in Thor: Love and Thunder.

Diretto da Taika Waititi, il film include nel cast anche Natalie Portman come Jane Foster, Jaimie Alexander come Lady Sif, Chris Pratt come Star-Lord, Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Russell Crowe come Zeus e Christian Bale come Gorr il macellatore di Dei. Il film uscirà nelle sale il 6 maggio 2022.