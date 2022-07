Thor Love & Thunder, il finale ha offerto un altro indizio per Secret Wars?

Gli indizi su Secret Wars disseminati nella Fase 4 del MCU sono davvero tanti, e forse vi sarete accorti che anche Thor: Love & Thunder ha apparentemente aggiunto un piccolo tassello al grande puzzle per il futuro della saga.

Nel finale di Thor Love & Thunder infatti - e da qui partono gli SPOILER - Gorr il macellatore di dei riesce ad arrivare ad Eternità, un essere cosmico che rappresenta lo scorrere del tempo nell'universo Marvel che nel film il villain di Christian Bale cerca disperatamente perché, secondo la leggenda, Eternità esaudirà il più grande desiderio di chiunque riuscirà a trovarlo. Dopo una serie di eventi Eternità diventa Love, reincarnazione della figlia di Gorr che, morto il padre, viene affidata a Thor, che ne diventa a tutti gli effetti il genitore adottivo.

Ma il punto è che l'introduzione di Eternità nel MCU rappresenta l'ennesimo indizio per Secret Wars: il personaggio infatti è stato uno dei catalizzatori del famoso crossover nei fumetti, dato che alla vigilia dei catastrofici eventi che portarono il Multiverso Marvel a fondersi in un unico pianeta, gli esseri noti come Beyonders uccisero Eternità per rimuoverla dal Multiverso. Successivamente Dottor Destino avrebbe ucciso i Beyonders e, una volta concluse le Secret Wars, Eternità sarebbe tornata al suo posto ristabilendo la normalità.

L'arrivo di Eternità è dunque l'ultimo indizio che sembra puntare verso il crossover, già pesantemente anticipato da Doctor Strange nel Multiverso della Follia: non a caso, infatti, lo sceneggiatore Michael Waldron ha anticipato che Doctor Strange e Clea indagheranno il fenomeno delle Incursioni.

Quali sono le vostre aspettative, anche in vista degli annunci che arriveranno nelle prossime ore dal Comic-Con di San Diego? Ditecelo nei commenti.