Thor Love & Thunder è un film sull'amore, con supereroi e lo spazio: parla Taika Waititi

Dopo aver rivelato nuovi dettagli sulla Potente Thor di Natalie Portman, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha parlato anche del tono e dei suoi obiettivi con il suo nuovo film per il Marvel Cinematic Universe, Thor Love & Thunder.

"A livello di tono, è al cento per cento il film che avevo in mente", ha rivelato il regista a Empire Magazine. "E' un film sull'amore, con i supereroi e lo spazio". Oltre a seguire 'l'Avenger in pensione' nel suo viaggio alla ricerca della pace interiore, Waititi voleva principalmente raccontare una storia d'amore a metà tra il romanticismo e il supereroismo:

"Il mio obiettivo era abbracciare questa cosa di cui sono sempre stato un po' sprezzante, l'amore, ed esplorare le idee e raccontare le storie di personaggi che credono nell'amore", ha spiegato Waititi. "Sulla carta, mi sembra un po' raccapricciante, ma potendo utilizzare questi fantastici personaggi Marvel ho trovato un modo per rendere questi argomenti interessanti. Vi prometto che ci saranno cose che nessun fan dei supereroi vorrebbe mai in un film di supereroi, ovvero protagonisti che parlano di amore e personaggi che si baciano."

Thor: Love & Thunder, quarto episodio della saga stand-alone di Thor all'interno del MCU, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 6 luglio. Per altri approfondimenti, guardate la prima foto di Thor insieme a la Potente Thor.