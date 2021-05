Thor: Love & Thunder, il film con Chris Hemsworth si sposta a New York?

Qualche giorno fa il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha confermato che le riprese di Thor: Love & Thunder sono quasi al termine, ma prima di chiudere i battenti pare che la produzione si sposterà dall'Australia a New York.

Secondo quanto riportato dal noto portale Murphy's Multiverse, infatti, Thor: Love & Thunder si sposterà nella Grande Mela per una settimana per filmare alcune sequenze non meglio specificate: come sottolineano dal famoso scooper, non si può sapere cosa la produzione abbia in programma di girare a New York, ma considerato le tempistiche non dovrebbe trattarsi di una scena particolarmente importante.

Al momento sono pochissime le informazioni note su Thor: Love & Thunder: dal punto di vista della produzione sappiamo che una porzione enorme del film è stata girata utilizzando la tecnologia The Volume di Industrial Light & Magic, la stessa usata dalla serie tv The Mandalorian di Disney+, mentre a proposito della trama del nuovo film è stato confermato che includerà la presenza dei Guardiani della Galassia e il ritorno di Jane Foster, interpretata nuovamente da Natalie Portman. Inoltre, Christian Bale dovrebbe interpretato Gorr il Macellatore di Dei, uno dei villain più temibili della cosmologia di Thor nei fumetti.

Il cast sarà completato anche da Russell Crowe, interprete del dio Zeus, e arricchito dalla presenza di Matt Damon e Tessa Thompson, che torna nei panni della guerriera Valchiria. La data di uscita è fissata a maggio 2022.