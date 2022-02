Thor: Love & Thunder, ci sarà anche Eitri? Peter Dinklage non riesce a negarlo

Dopo le dichiarazioni di Tessa Thompson su Valchiria e le tematiche LGBTQ+ in Thor: Love & Thunder, sul prossimo film della saga con Chris Hemsworth sono arrivate nuove indiscrezioni grazie a Peter Dinklage.

L'ex star de Il trono di spade, che ha interpretato il nano Eitri in Avengers Infinity War dei fratelli Russo, in una nuova intervista promozionale per il suo prossimo film in uscita Cyrano di Joe Wright ha lasciato chiaramente intendere che il suo personaggio tornerà in Thor: Love & Thunder: "Beh, c'è un altro film di Thor in arrivo, vero? So che è in uscita, è stato diretto da Taika. Ma io non ho detto nulla okay? Non ho detto nulla".

Nel Marvel Cinematic Universe, Eitri ha aiutato Thor a forgiare Stormbreaker, l'arma che alla fine avrebbe decapitato Thanos (Josh Brolin). Che il personaggio possa tornare per fornire ulteriore supporto al Dio del Tuono? Sicuramente le dichiarazioni di Peter Dinklage sono state pensate per mettere i fan sull'attenti: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che Taika Waititi, già autore dell'acclamato Thor: Ragnarok, è tornato per scrivere e dirigere Thor: Love and Thunder, uno dei film MCU più ambiziosi di sempre, con un nuovo Thor, tante altre divinità e perfino i Guardiani della Galassia: oltre ovviamente a Chris Hemsworth, infatti, il cast del film include Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum, Bradley Cooper, Russell Crowe e Vin Diesel.

Thor: Love & Thunder ha una data d'uscita fissata all'8 luglio prossimo.