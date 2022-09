Thor Love & Thunder doveva includere anche un cameo di Gesù (si, davvero)

Dobbiamo immediatamente aggiungere una curiosità alle 5 cose da sapere assolutamente su Thor Love & Thunder: a quanto pare, infatti, il nuovo film Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi inizialmente avrebbe dovuto includere anche un cameo di Gesù.

A rivelarlo è stato proprio il folle regista e sceneggiatore del cinecomix Marvel, che durante una recente intervista promozionale con BBC 1 ha dichiarato: "In una scena con Valchiria, il personaggio di Tessa Thompson, lei in pratica menzionava un certo 'dio della falegnameria'. Poi, uno stacco ci avrebbe mostrato tu sai chi...Insomma, il grande G". Il grande G sarebbe ovviamente Gesù Cristo che, secondo la credenza popolare, è stato un falegname prima di iniziare a predicare.

Taika Waititi non ha rivelato il motivo per cui la scena non è stata inclusa nel film, né se la sequenza sia stata effettivamente girata e poi tagliata in fase di montaggio, ma i motivi per i quali Gesù non appenare in Thor: Love & Thunder sembrano abbastanza scontati: neanche a Waititi sarebbe mai stato concesso spingersi così oltre.

Ricordiamo che il quarto capitolo della saga cinematografica della Marvel dedicata al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth è ora disponibile gratuitamente su Disney Plus. Il suo arrivo sulla piattaforma, tra l'altro, ha permesso alla Marvel di aggiornare la timeline del MCU: se volete scoprire il nuovo ordine cronologico completo della saga, cliccate sul link evidenziato.