Thor Love & Thunder è su Disney+: 5 cose che non sapete sul nuovo film Marvel

Il Disney Plus Day porta il remake live action di Pinocchio sulla piattaforma di streaming on demand della Disney, ma le novità non si fermano qui dato che da oggi è disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati anche il nuovo film Marvel Thor Love & Thunder.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi 5 cose che forse non sapete su Thor Love & Thunder e che proprio non potete perdervi. Come al solito, le trovate nell'elenco qui sotto:

Un villain riluttante : Christian Bale aveva dichiarato di aver preso la decisione di dire addio ai film tratti dai fumetti dopo l'uscita de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, sia perché considerava il genere poco interessante dal punto di vista dell'arte della recitazione, sia perché indossare il costume di Batman era stato un vero trauma sul set a causa della scomodità della tuta. Tuttavia, ha accettato di partecipare al film Marvel essendo rimasto colpito dai precedenti film di Taika Waititi e dopo essere stato letteralmente assillato dai suoi figli, che lo hanno pregato di accettare la parte. Il film è uscito dieci anni dopo il capitolo finale della sua trilogia di Batman.

Thor Love & Thunder è disponibile ora su Disney Plus. Per altri contenuti, guardate una scena eliminata di Thor Love & Thunder con Chris Pratt dei Guardiani della Galassia.