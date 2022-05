Thor Love & Thunder, nuovi dettagli sulla Potente Thor: 'Ha vissuto otto anni senza Thor'

Nel presentare la prima foto ufficiale di Natalie Portman nei panni della Potente Thor, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha rivelato qualche informazione in più a proposito dell'attesissimo nuovo film Marvel Thor: Love & Thunder.

Parlando con Empire, l'autore ha dichiarato che "sono passati circa otto anni dall'ultima volta che Jane e Thor sono stati insieme, lei ha vissuto praticamente un'altra vita nel frattempo. Ora lui, l'amore della sua vita, è tornato all'improvviso, e lei però è vestita come lui e ha i suoi stessi poteri. Per Thor sarà un vero sballo!"

Waititi ha anche svelato qualche retroscena sulla stesura della sceneggiatura: "Non sapevo che avremmo usato la trama dei fumetti della Potente Thor fino a quando non mi sono ritrovato a scrivere la storia vera e propria. Stavo scrivendo la sceneggiatura e ho detto: 'Ma non sarebbe bello riportare Jane in pista?' Però se chiami Natalie per chiederle di tornare, non vuoi farlo per dirle di rimettersi addosso il camice da scienziata" ha aggiunto il regista, facendo riferimento a Thor e Thor: Dark World. "Negli altri film, mentre Thor se ne andava in giro volando, lei rimaneva ad aspettarlo battendo il piede per terra chiedendosi quando sarebbe tornato. Lo trovavo noioso. Volevo che anche lei facesse parte dell'avventura."

In un'altra recente intervista, Taika Waititi ha anticipato che Christian Bale sarà il miglior villain Marvel di sempre in Thor Love & Thunder: sarà vero? I fan dovranno attendere il 6 luglio prossimo per scoprirlo.