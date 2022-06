Thor Love & Thunder: cos'è successo a Jane Foster dopo Dark World?

Nonostante un cameo in Avengers: Endgame, l'ultima apparizione di Jane Foster nell'MCU è stata in Thor: The Dark World nel 2013, e dato che il personaggio di Natalie Portman tornerà nove anni dopo in Thor: Love & Thunder, è lecito domandarsi: cosa le è successo in tutto questo tempo nel MCU?

Nonostante un inizio promettente, Jane Foster ha avuto un viaggio difficile nel MCU. Fatta eccezione di Avengers: Endgame, per il quale Natalie Portman non ha girato nuove scene (il suo cameo è stato inserito grazie a materiale d'archivio) Jane è infatti comparsa solo due volte nella saga, in Thor e Thor: The Dark World, film che ad oggi rappresentata la sua ultima apparizione. Da allora, è stata menzionata solo di sfuggita per nome in Avengers: Age of Ultron, dove Thor informava i suoi compagni (e il pubblico) che non Jane non avrebbe partecipato alla festa a casa di Tony Stark perché troppo impegnata col lavoro, e poi due anni dopo in Thor: Ragnarok, quando un fan di Thor nota che il Dio del Tuono e Jane si sono lasciati.

Allora, cosa le è successo tra The Dark World e Love & Thunder? Anche se una risposta concreta sulla loro relazione arriverà in Thor Love & Thunder, come anticipato dal team creativo, sappiamo che Jane non era molto entusiasta della distanza tra lei e il Figlio di Odino, come mostrato in The Dark World, dove, dopo essersi riuniti, lei schiaffeggiava lui chiedendogli dov'era stato per tutto quel tempo. Probabilmente, per quanto possa sembrare un cliché, la lunga distanza (i due erano letteralmente a mondi di distanza l'uno dall'altra) ha contribuito alla rottura tra Jane e Thor.

Inoltre, Kevin Feige aveva spiegato l'assenza di Jane da Thor Ragnarok facendo notare che la storia si svolgeva lontano dalla Terra, su Sakaar, il pianeta spazzatura gestito dal Gran Maestro. Da terrestre Jane rimane sul suo pianeta, dato che il team non trovò alcuna ragione per includerla forzatamente nella storia. La stessa Natalie Portman ha sostenuto questa decisione, anche se voci di corridoio avevano suggerito del malumore nell'attrice per l'arco narrativo da eterna donzella in pericolo di Jane: vera o meno che sia, questa lamentela con Love & Thunder è chiaramente destinata a scomparire, dato che adesso Jane sarà la Potente Thor, degna di sollevare il martello Mjolnir.

Per altre letture, scoprite perché Natalie Portman ha scelto di tornare in Thor Love & Thunder. Il film, lo ricordiamo, uscirà in Italia dal 6 luglio prossimo.