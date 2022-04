Thor Love & Thunder come Spider-Man: dal primo trailer è stato tagliato un grosso nome?

Il tanto atteso primo trailer di Thor Love & Thunder è arrivato insieme alla trama ufficiale del nuovo film Marvel Studios ma i fan, fattisi le ossa col tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, già sospettano che il filmato sia stato 'manomesso' per nascondere la presenza di un famoso eroe.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, nel trailer di Thor Love & Thunder ad un certo punto si può vedere una scena che vede Thor (Chris Hemsworth) e Korg (Taika Waititi) in mezzo ad una strada, ripresi dall'alto in un'inquadratura molto ampia che lascia totalmente vuota la porzione sinistra dello schermo: e i fan, memori dei trailer di Spider-Man: No Way Home pesantemente modificati per nascondere la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, sono convinti che alla destra di Thor ci sia qualcun altro, un grosso nome che i Marvel Studios vogliono evidentemente tenere segreto.

Del resto anche prima di No Way Home, sebbene in maniera più sottile, i Marvel Studios avevano più volte 'manomesso' i propri filmati promozionali, a volte cambiando i fondali delle immagini per non rivelare le esatte ambientazioni delle sequenze del film oppure rimuovendo direttamente alcuni personaggi. Ovviamente resta da scoprire, qualora la teoria dei fan sia azzeccata, quale supereroe si trova insieme a Thor e Korg: che sia Beta Ray Bill, o Hercules? Oppure addirittura Lady Sif, o magari Loki, o chissà persino Captain Marvel, che secondo i rumor potrebbe apparire nel film come love story di Valchiria?

Impossibile dirlo al momento, dunque continuate a seguirci.