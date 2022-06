Thor Love & Thunder, clamoroso: Peter Dinklage e Jeff Goldblum tagliati dal film?

Chris Hemsworth qualche giorno fa aveva parlato di un montaggio preliminare da quattro ore per Thor Love & Thunder, chiaramente accorciato per l'uscita nelle sale, ma non aveva menzionato il fatto che due grandi star del calibro di Peter Dinklage e Jeff Goldblum fossero state tagliate dal film!

Mentre elogiava i suoi colleghi del cast del nuovo film MCU in un'intervista concessa a Prensa Escenario, il premio Oscar Christian Bale si è lasciato sfuggire di aver girato alcune scene con Peter Dinklage e Jeff Goldblum, scene che però a quanto pare sono state tagliate dalla versione del film che uscirà nelle sale: "Ho avuto modo di lavorare con Peter Dinklage. La nostra scena non è finita nel film finale, ma è stato fantastico. Ho lavorato anche con Jeff Goldblum, ma neanche lui sarà nel film. Come saprete, purtroppo molte cose rimangono in sala montaggio e vengono scartate, anche se si tratta di cose davvero brillanti".

Come ricorderete, il povero Peter Dinklage aveva fatto fatica a negare la sua presenza in Thor Love & Thunder, sforzandosi di non confermare il chiacchierato ritorno di Eitri, il Re dei Nani che aveva esordito nel MCU in Avengers Infinity War dei fratelli Russo. Anche Jeff Goldblum aveva confermato il ritorno del Gran Maestro, personaggio introdotto per la prima volta in Thor: Ragnarok, ma adesso le dichiarazioni di Christian Bale fanno tremare i fan: ovviamente è del tutto possibile che i due attori saranno comunque nel film e che le scene tagliate menzionate da Christian Bale riguardino solo la presenza di Gorr il macellatore di dei, ma per scoprirlo i fan dovranno attendere l'uscita del film.

Curiosamente la stessa Natalie Portman, che dopo una lunga assenza tornerà nella saga nei panni di Jane Foster la Potente Thor, in una recente intervista promozionale aveva anticipato che da Thor Love & Thunder sono stati tagliati interi pianeti, a causa della gran mole di materiale girata da Taika Waititi. Il film, lo ricordiamo, uscirà il 6 luglio in Italia.