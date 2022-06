Thor Love & Thunder, Christian Bale? Sarà il vostro nuovo villain MCU preferito

Dopo aver anticipato i primi dettagli sul suo film di Star Wars, il regista e sceneggiatore di Thor Love & Thunder Taika Waititi ha commentato l'ingresso nel MCU di Christian Bale, interprete del villain Gorr.

Secondo l'autore di Thor Ragnarok e Jojo Rabbit, grazie alla prova dell'attore premio Oscar Gorr il macellatore di dei potrebbe diventare il villain Marvel preferito dai fan, e a quanto pare il personaggio avrebbe già conquistato il pubblico durante le proiezioni di prova delle scorse settimane: "Direi che si tratta del cattivo col quale sarà più facile entrare in empatia", ha anticipato Taika Waititi in una nuova intervista con Fandango. "Tra l'altro, in termini di punteggio di gradimento dei fan, durante i test-screening ha superato tutti gli altri cattivi della Marvel visti finora".

Dichiarazioni a dir poco promettenti, dato che la concorrenza tra i villan Marvel amati dal pubblico è molto agguerrita: nel corso degli anni, i fan si sono appassionati alle vicende di antagonisti come Loki (Tom Hiddleston), diventato poi uno dei buoni, Thanos (Josh Brolin), Hela (Cate Blanchett) e Killmonger (Michael B. Jordan), e più di recente anche al Barone Zemo (Daniel Bruhl). Secondo voi Christian Bale riuscirà a sorpassare tutti questi cattivi e confermare le speranze di Taika Waititi? Diteci che cosa vi aspettate da Gorr nella sezione dei commenti.

Thor Love & Thunder uscirà dal 6 luglio in Italia. Per altre notizie, ecco che cosa ha detto Chris Hemsworth sul fatto che lui sarà il primo Avenger ad avere 4 film standalone.