Thor Love & Thunder, Christian Bale si è arreso: Non avrò mai il fisico di Chris Hemsworth

vi parliamo dell'allenamento di Christian Bale per l'interpretazione di Gorr il macellatore di dei, il nuovo acclamato villain del Marvel Cinematic Universe.

O forse sarebbe meglio dire 'il non-allenamento': ebbene si, perché a quanto pare Christian Bale avrebbe rinunciato a mettere su il fisico necessario per replicare la muscolatura del 'palestrato' Gorr dei fumetti Marvel dopo aver visto il corpo di Chris Hemsworth, lui si un vero dio del tuono anche nell'aspetto:

"Ho capito che non avrebbe avuto alcun senso farsi il culo in palestra e allenarsi fino alla morte, perché tanto non avrei mai potuto competere con Chris", ha confessato la star della trilogia del Cavaliere Oscuro in una recente intervista con The Wrap. Il vincitore dell'Oscar ha aggiunto che lo sceneggiatore/regista Taika Waititi gli ha dato da leggere i fumetti con Gorr in preparazione al ruolo, eppure lui è andato in un'altra direzione: “Ho dato un'occhiata a quei fumetti e ho detto: 'Questo Gorr ha un perizoma addosso. Nessuno vuole vedermi così'", ha scherzato Bale. “Era pieno di muscoli nei fumetti, e io all'epoca stavo girando un altro film in cui dovevo essere piuttosto magro. Decisi che nessuno mi avrebbe visto come un palestrato in perizoma."

