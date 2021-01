Thor: Love & Thunder, Chris Pratt sarà in Australia la prossima settimana per le riprese

Chris Pratt, durante un evento di beneficienza, ha annunciato che la prossima settimana volerà in Australia per iniziare le riprese dell’attesissimo film Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Nel film vedremo tornare anche Natalie Portman nei panni di Jane Foster e Tessa Thompson, oltre che Pratt nei panni di Peter Quill, alias Star-Lord.



Questo crossover era già stato impostato in Avengers: Endgame, anche se non sappiamo quale sarà il ruolo di Pratt in Thor: Love and Thunder, potrebbe essere un semplice cameo o un ruolo da comprimario? Speriamo di scoprire qualche dettaglio in più quando inizieranno le riprese.

Pratt ha confermato che andrà in Australia durante una raccolta fondi di beneficienza su Instagram. Uno degli ospiti era l’interprete di Spider-Man Tom Holland, che ha chiesto a Pratt quali piani avesse per il 2021.



“Ho i Guardiani in arrivo il prossimo anno. E ho Thor. Sarò in Australia tra circa una settimana per le riprese” ha detto Pratt.



In tempi di COVID-19 e sicurezza, chi arriva in Australia deve fare una quarantena di 14 giorni, le riprese potrebbero quindi iniziare verso la fine del mese. Mentre Tessa Thompson ha lodato la sceneggiatura di Waititi, nell'attesa del nuovo capitolo di Thor ecco 5 film da guardare se amate Chris Hemsworth.