Thor Love & Thunder, Chris Hemsworth fa tremare i fan: Potrebbe essere il mio ultimo film

Quasi a volersi ricollegare alle recenti dichiarazioni di Taika Waititi su un possibile Thor 5, la star della Marvel Chris Hemsworth ha dichiarato che Thor Love & Thunder potrebbe essere il suo ultimo film della saga.

Parlando con Wired, infatti, Chris Hemsworth affermato: "Beh, l'ultimo film Marvel che ho girato è stato Thor: Love and Thunder, e potrebbe essere il mio ultimo film del franchise, non lo so. È stata un'esperienza molto lunga, divertente e stravagante, come lo sono tutti i film di Taika Waititi. Ho interpretato questo personaggio per dieci, undici anni ormai, e ogni volta è stata un'esperienza nuova ed eccitante, e quest'ultima non ha fatto eccezione. Mi è sembrato che stessimo provando a fare qualcosa che non avevamo mai provato prima. Sarà una commedia stravagante, selvaggia e romantica ambientata nello spazio".

Chris Hemsworth ha interpretato Thor nel Marvel Cinematic Universe da quando il primo film di Thor è stato distribuito nel 2011; oltre un decennio (e otto film Marvel) dopo, l'attore tornerà al cinema con il quarto capitolo della saga stand-alone dedicata al Dio del Tuono, che lo incoronerà come il primo Avenger a godere di quattro film personali dopo che le saghe di Captain America, Iron Man e (per il momento) Spider-Man si sono fermate a tre titoli ciascuno.

Thor Love & Thunder uscirà il prossimo 6 luglio. Nel cast anche Natalie Portman, Russell Crowe, Tessa Thompson e Christian Bale.