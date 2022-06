Thor Love & Thunder, Chris Hemsworth flexa: 'Sono l'unico Avenger con 4 film'

I character poster di Thor Love & Thunder ci hanno ricordato che manca ormai pochissimo all'uscita del nuovo film Marvel con protagonista Chris Hemsworth, il quarto stand-alone per il Dio del tuono e motivo d'orgoglio per la sua star.

In effetti, con Love & Thunder Chris Hemsworth sarà il primo Avenger ad ottenere quattro film personali, dopo che Robert Downey Jr e Chris Evans si sono fermati a tre. In una recente intervista, l'attore australiano se ne è bellamente vantato: "Sì, nessun altro ne ha fatti quattro finora. È fantastico", ha detto Hemsworth. "Ho adorato interpretare questo personaggio e ogni volta che l'ho fatto ho avuto l'opportunità di fare qualcosa di diverso, in particolare da quando è arrivato Taika. E ogni volta c'è una nuova avventura in termini creativi e un luogo diverso da esplorare. E' molto divertente. Questo film poi è semplicemente pieno zeppo di opportunità per continuare a creare e ricreare qualcosa di nuovo, per ricostruire il mito di Thor. Questo film è stato un viaggio di auto-scoperta per tutti noi".

Con l'Iron Man di Robert Downey Jr fuori dai giochi Chris Hemsworth rimarrà l'Avenger con quattro film stand-alone ancora per molto tempo, anche se lo Steve Rogers di Chris Evans potrebbe tornare nel MCU per il misterioso progetto di cui si vocifera da parecchio tempo. Al di fuori della 'Trinità' degli Avenger, poi, c'è anche lo Spider-Man di Tom Holland, che dopo una pausa sull'onda del successo di No Way Home dovrebbe tornare con un quarto capitolo della saga di Spider-Man, che secondo quanto riferito darà il là ad una nuova trilogia. E a quel punto sarà Thor a dover rincorrere Peter Parker ...

L'appuntamento con le sale cinematografiche è fissato per il prossimo 6 luglio. Per altri approfondimenti, scoprite la durata di Thor Love & Thunder, che a quanto pare sarà uno dei film MCU più brevi di sempre.