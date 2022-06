Thor Love & Thunder, Chris Hemsworth confessa: 'Christian Bale spaventava tutti sul set'

La campagna marketing di Thor Love & Thunder sta spingendo molto sulla performance di Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei, e in una nuova intervista la star Chris Hemsworth ha continuato questo trend ribadendo quanto sarà spaventosa la prova dell'attore premio Oscar.

In effetti il Gorr di Christian Bale ha già avuto modo di spaventare il cast di Thor Love & Thunder, come testimoniato dall'interprete del Dio del Tuono. In un'intervista con la rivista Disney D23, Chris Hemsworth ha parlato dell'interpretazione "brillante" di Christian Bale, la cui oscurità spiccava in contrasto con i toni colorati del resto della produzione.

"Il resto di noi viveva su un mondo colorato fatto di improvvisazione, commedia e divertimento...poi lui arrivava sul set, e tutti rimanevano in silenzio. Ci guardavamo e dicevamo: 'Oh cavolo, è una cosa davvero intensa, fa davvero paura". Chris Hemsworth ha anche notato che, sebbene la performance di Christian Bale avesse questo effetto-spavento con tutti, il comportamento dell'attore quando la ripresa terminava tornava normale: "Un attimo prima ti raccontava com'era andato il suo fine settimana o mi faceva domande sul surf, e l'attimo dopo invece...". Anche Tessa Thompson, che riprende il ruolo di Valchiria, ha dichiarato: "Bale ha seguito una linea davvero eccezionale: era terrificante, ma in un contesto di lavoro molto colorato e irriverente".

Il nuovo film Marvel uscirà al cinema dal 6 luglio. Per altri approfondimenti, guardate questa nuova scena in anteprima di Thor Love & Thunder.