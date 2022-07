Thor Love & Thunder: il casting di SPOILER nella post-credit fu un'idea di Kevin Feige

Nella prima scena post credi di Thor Love & Thunder i fan del MCU hanno fatto la conoscenza di un nuovo villain che tornerà presumibilmente in futuro per mettere i bastoni tra le ruote al Dio del Tuono, e ora in una nuova intervista è stato confermato che l'idea è arrivata da Kevin Feige in persona.

Nella sequenza in questione, viene rivelato che il re dell'Olimpo, lo Zeus di Russell Crowe, non solo è ancora vivo ma che è anche molto arrabbiato con Thor per il suo comportamento (durante gli eventi del film, Thor aveva apparentemente ucciso Zeus con la sua stessa saetta). La scena post-credit vede Zeus parlare con qualcuno fuori campo e nei secondi finali viene rivelato che il suo interlocutore altri non è che Hercules, figlio di Zeus interpretato da Brett Goldstein, star della popolare serie tv Ted Lasso.

Parlando in una nuova intervista promozionale con ET, il regista del film Taika Waititi, lui stesso grande fan di Ted Lasso, ha rivelato che il casting di Brett Goldstein in Thor: Love and Thunder è stato un'idea di Kevin Feige, il primo a suggerire che l'interprete di Roy Kent avrebbe potuto interpretare l'Hercules del Marvel Cinematic Universe: "Non posso prendermi il merito in realtà, perché è stata tutta un'idea di Kevin. Quello di Brett fu letteralmente il primo nome che lui suggerì per Hercules, e sapete come è fatto Kevin, non dice niente neanche a noi, quindi non è che potevo rifiutare. Non so neanche che piani abbia per il futuro di Hercules..."

Sfortunatamente per il presidente dei Marvel Studios, però, il San Diego Comic Con del MCU si sta avvicinando, e Kevin Feige a tre anni di distanza dal Comic-Con 2019 sarà 'costretto' a rendere noti il suo grande disegno per il futuro della saga. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.