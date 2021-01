Thor: Love & Thunder, avvistato in Australia un altro Guardiano della Galassia: ecco chi è

A poche ore dall'arrivo in Australia di Jaime Alexander, che riprenderà il ruolo di Lady Sif nel prossimo Thor: Love & Thunder, su Instagram si palesa nei pressi di Sydney anche un'altra star dei Marvel Studios, nello specifico un membro del cast di Guardiani della Galassia.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo si tratta nientemeno che di Sean Gunn, come noto interprete 'fisico' di Rocket Raccoon (la cui voce è doppiata invece da Bradley Cooper in lingua originale). Ricordiamo che qualche giorno fa anche Karen Gillan, interprete di Nebula, è volata nel continente per prendere parte alle riprese, iniziate questa settimana come confermato dalle prime foto dal set.

La presenza dei Guardiani della Galassia in Thor: Love & Thunder si spiega grazie all'epilogo di Avengers: Endgame, nel quale il dio del tuono di Chris Hemsworth lasciava la Terra insieme a Star Lord e la sua ciurma di viaggiatori interstellari. Probabilmente la loro presenza nel film di Taika Waititi non sarà parte integrante della trama, dato che la vera missione dei Guardiani è quella di rintracciare Gamora (Zoe Saldana), scomparsa alla fine del film dei fratelli Russo.

Ci si immagina dunque qualcosa di non troppo dissimile da un cameo per i Guardiani in Thor: Love & Thunder, prima di ritrovarli in Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, come i fan di certo sanno bene con i Marvel Studios non si può davvero mai dire mai. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!