Thor Love & Thunder, ecco un'altra scena eliminata con Star Lord di Chris Pratt!

Dopo la recente pubblicazione della scena aggiuntiva di Thor Love & Thunder con Russell Crowe, il sito AV Club ha potuto mostrate in esclusiva un'altra sequenza inedita tratta dell'edizione home-video del nuovo film MCU, questa volta dedicata al leader dei Guardiani della Galassia Star Lord.

Sebbene i Guardiani della Galassia siano stati coinvolti solo molto marginalmente in Love and Thunder, allo scopo di riassumere il periodo di Thor passato lontano dalla Terra in loro compagnia dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la scena eliminata con Star Lord di Chris Pratt aggiunge qualcosina al loro ruolo nel film di Talka Waitit: intitolata "Wasting Time", la sequenza è una versione alternativa della scena in cui Thor viene avvicinato da Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt) e da Mantis (Pom Klementieff), che chiedono il suo aiuto per proteggere Indigarr.

Quando Mantis usa i suoi poteri di lettura della mente sul Dio del Tuono, però, scopre che "molti che ama muoiono, crede che il loro sangue sia sulle sue mani". Ma alla fine ciò che convince Thor ad abbandonare la sua meditazione e combattere non è il suo dolore: è la sua rivalità con Star-Lord. "In questo modo erigeranno una statua in mio onore, quando salverò il pianeta", lo schernisce il leader dei Guardiani. "Stattene lì e non essere un eroe!". Per poter vedere la scena, cliccate sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Thor Love & Thunder arriva su Disney Plus domani 8 settembre, in occasione del Disney Plus Day.