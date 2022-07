Thor: Love & Thunder: 5 idee per il futuro della saga aspettando il quinto capitolo

Ancora non è dato sapere quando uscirà Thor 5, il prossimo film stand-alone della saga con Chris Hemsworth anticipato dalle scene post credit di Thor Love & Thunder, ma i fan del MCU hanno già le idee chiare su ciò che vorrebbero vedere prossimamente.

In attesa di scoprire se i Marvel Studios annunceranno qualche novità in merito alla saga durante i panel MCU al Comic Con 2022, ecco 5 teorie sulla storia che sarà raccontata in Thor 5 secondo gli appassionati della saga:

Il film adatterà il fumetto The War of Realms : secondo alcuni fan, il nuovo film di Thor potrebbe utilizzare il fumetto del 2019, "The War of The Realms". Quel fumetto, ambientato dopo le storie di Gorr il macellatore di dei, aveva come villain principale Malekith il Maledetto, che come sappiamo è morto nel MCU durante Thor: Dark World. Ovviamente i Marvel Studios potrebbero affidare il ruolo di antagonista principale ad un altro avversario.

: secondo alcuni fan, il nuovo film di Thor potrebbe utilizzare il fumetto del 2019, "The War of The Realms". Quel fumetto, ambientato dopo le storie di Gorr il macellatore di dei, aveva come villain principale Malekith il Maledetto, che come sappiamo è morto nel MCU durante Thor: Dark World. Ovviamente i Marvel Studios potrebbero affidare il ruolo di antagonista principale ad un altro avversario. Ci sarà Beta Ray Bill : Beta Ray Bill è uno dei personaggi più amati dai fan dei fumetti, e gli spettatori più attenti dovrebbero sapere che Beta esiste già nel MCU: una sua statua compariva durante Thor: Ragnarok. Che i Marvel Studios possano trovargli un ruolo concreto nel quinto capitolo della saga di Thor?

: Beta Ray Bill è uno dei personaggi più amati dai fan dei fumetti, e gli spettatori più attenti dovrebbero sapere che Beta esiste già nel MCU: una sua statua compariva durante Thor: Ragnarok. Che i Marvel Studios possano trovargli un ruolo concreto nel quinto capitolo della saga di Thor? Cul Borson il Serpente sarà il villain : si tratta di un personaggio Marvel ispirato alla mitologia norrena ma totalmente originale e creato appositamente per i fumetti di Thor. Secondo alcuni fan il Serpente offrirà a Taika Waititi la possibilità di avere un villain 'suprematista asgardiano', e potrebbe anche 'ereditare' il ruolo di Malekith in possibile adattamento di The War of Realms.

: si tratta di un personaggio Marvel ispirato alla mitologia norrena ma totalmente originale e creato appositamente per i fumetti di Thor. Secondo alcuni fan il Serpente offrirà a Taika Waititi la possibilità di avere un villain 'suprematista asgardiano', e potrebbe anche 'ereditare' il ruolo di Malekith in possibile adattamento di The War of Realms. Hercules non sarà il cattivo : alcuni appassionati prevedono che Hercules, interpretato da Brett Goldstein nel MCU e introdotto alla fine di Love & Thunder, partirà come avversario di Thor ma nel corso del film ne diventerà un prezioso alleato.

: alcuni appassionati prevedono che Hercules, interpretato da Brett Goldstein nel MCU e introdotto alla fine di Love & Thunder, partirà come avversario di Thor ma nel corso del film ne diventerà un prezioso alleato. Love si unirà agli Young Avengers: l'arrivo degli Young Avengers è uno dei desideri più agognati dai fan del MCU, e in attesa di novità in tal senso secondo alcune teorie alla fine di Thor 5 il Dio del Tuono si 'separerà' dalla sua figlia adottiva Love, che si unirà agli Young Avengers.

Cosa ne pensate di queste teorie sul futuro di Thor, e quale vi piace di più? Ditecelo nei commenti!