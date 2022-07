Thor Love & Thunder vicino ai 10 milioni di euro in Italia: i numeri dal box office

Thor Love & Thunder è ancora in testa al box office mondiale, e nelle ultime ore il nuovo film del Marvel Cinematic Universe si è confermato primo anche nella classifica degli incassi del mercato italiano.

Il film scritto e diretto da Taika Waititi con protagonista Chris Hemsworth ha infatti incassato altri 183mila euro mercoledì 20 luglio, una cifra che spinge la pellicola Marvel Studios oltre gli 8 milioni complessivi: anche per l'assenza di nuove uscite, è molto probabile che Thor: Love & Thunder supererà il tetto dei dieci milioni nel corso del week-end. Questi numeri lo metterebbero sulla traiettoria di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che in Italia aveva incassato un totale 13,5 milioni di euro.

Proseguendo, la classifica del box office italiano vede al secondo posto il cult animato Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki, tornato nelle sale grazie a Lucky Red e in grado di incassare nella giornata di ieri altri 26mila euro per un totale di 163mila euro. Al terzo posto l'inossidabile Top Gun: Maverick, che ha incassato altri 24mila euro per un totale di 11 milioni (tra l'altro, proprio in queste ore il film di Tom Cruise è entrato nella top10 all time a livello domestico, superando Star Wars: The Last Jedi). La top 5 è chiusa poi da Elvis, quarto con un risultato di 22mila euro ieri e un totale di 2 milioni euro, e da Jurassic World: Il dominio in quinta posizione, con altri 11mila euro per un totale di 7 milioni.

