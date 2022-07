Thor Love and Thunder, Zeus di Russell Crowe divide i fan: promosso o bocciato?

Uno dei momenti certamente più esilaranti di Thor: Love and Thunder è quello dell'ingresso in scena dello Zeus di Russell Crowe. Nella parte centrale della pellicola, i nostri protagonisti vanno in cerca del padre degli dei per chiedergli tutto l'aiuto disponibile per la battaglia contro Gorr. I fan però si sono spaccati sulla sua rappresentazione.

C'è chi infatti è convinto di aver assistito a un'interpretazione assolutamente fantastica da parte di Russell Crowe, capace di cogliere pienamente lo stile del regista Taika Waititi e ritrarre un personaggio lontanissimo ad esempio dai canoni di Massimo de Il Gladiatore (visto che dal trailer le somiglianze tirate in ballo tra i due personaggi erano evidenti). Chi invece sostiene che la sua rappresentazione di Zeus sia completamente inappropriata anche a causa di un bislacco accento greco e delle sue movenze decisamente ambigue (come del resto erano tutte le figure mitologiche, qualcuno potrebbe obiettare).

"Dovendo scegliere il momento più basso di Thor: Love and Thunder, visto il livello così basso, penso sceglierei la scena in cui Russell Crowe recita con accento greco Zeus, implicitamente demascolinizzato perché grasso e indossa una gonna", scrive uno spettatore. Un altro, invece, è di parere opposto: "Per me uno dei momenti migliori del film è stato lo Zeus di Russell Crowe. Assoluta leggenda".

Come rivelato in precedenza, Russell Crowe era riluttante a interpretare Zeus in Thor: Love and Thunder a causa della sua somiglianza con Massimo de Il Gladiatore. In un'intervista, cui ha preso parte anche Chris Hemsworth, è stato quest'ultimo a chiedere se il regista avesse incontrato qualche resistenza da parte dell'attore Premio Oscar.

"Un po'", ha risposto Waititi, "perché penso che quando si legge la sceneggiatura, lo descrive che si sente un po' come Massimo, e ovviamente non vuole interpretare di nuovo Massimo". Non è difficile notare le somiglianze tra Massimo e Zeus - a partire dalla corazza - ma Crowe ha sovvertito le aspettative per rendere il personaggio, essenzialmente, un anti-Massimo.