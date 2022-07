Thor: Love and Thunder, Vincent D'Onofrio entusiasta:'Adoro questo film'

Vincent D'Onofrio è uno dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin, apparso in Daredevil e Hawkeye. Ma oltre ad essere uno degli interpreti del franchise, D'Onofrio è anche un fan MCU e sembra che abbia apprezzato moltissimo Thor: Love and Thunder, ultimo capitolo firmato Taika Waititi.

D'Onofrio ha risposto al regista, che aveva ringraziato i fan per essere accorsi numerosi in sala per vedere il film.

"Questo, proprio questo film qui. Lo adoro" ha scritto l'attore, elogiando l'operato di Waititi. Sono molti anche i detrattori del regista e Taika Waititi ha risposto agli hater, che criticavano il lato comico del personaggio di Chris Hemsworth.



Nonostante nel secondo fine settimana abbia fatto registrare un calo significativo degli incassi - quasi il 68% - Thor: Love and Thunder continua a far bene al botteghino, con 45 milioni di dollari incamerati soltanto nell'ultimo fine settimana.

Le cifre totali ora si aggirano sui 232 milioni di dollari a livello globale.



Il film mostra Thor (Chris Hemsworth) impegnato a sventare i piani omicidi di Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), e ad unirsi a lui c'è Jane Foster (Natalie Portman), che ha assunto il ruolo di Mighty Thor, così come Korg (Taika Waititi) e Valkyrie (Tessa Thompson).



Su Everyeye potete trovare la recensione di Thor: Love and Thunder, ultimo capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono.