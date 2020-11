Thor: Love and Thunder, ci sarà anche Vin Diesel nel cast? Ecco le prove

E' stata una settimana movimentata per la pre-produzione di Thor: Love and Thunder, il quarto film dedicato al dio del tuono della Marvel che si prepara a cominciare le riprese sempre con Chris Hemsworth nella parte principale e con Taika Waititi di ritorno alla regia dopo il successo al box-office del suo Thor: Ragnarok.

Dopo la notizia e la conferma dell'ingresso nel cast di Chris Pratt di ritorno nel ruolo di Star-Lord, adesso gira voce che anche Vin Diesel potrebbe essere della partita ancora nel ruolo di doppiatore del personaggio di Groot, ruolo già ricoperto nel franchise di Guardiani della Galassia e nei due ultimi capitoli dedicati agli Avengers, Infinity War e Endgame.

Secondo il sito The Direct, il paparazzo australiano Kobie Thatcher avrebbe immortalato Vin Diesel a Sydney la scorsa settimana; non si tratta di una conferma ufficiale, che non è arrivata affatto, ma la cosa avrebbe decisamente senso, una partecipazione di Groot sarebbe in linea con il recente ingresso nel cast del Peter Quill di Pratt e coinciderebbe con il finale di Avengers: Endgame in cui vedevamo Thor unirsi a bordo della Milano in compagnia dei Guardiani della Galassia.

Qualche tempo fa, inoltre, era stato lo stesso Diesel a indicare il suo coinvolgimento nella pellicola, quindi questa non dovrebbe poi essere una grossa sorpresa: "Sono impaziente di riunirmi con James Gunn che sta tirando fuori il prossimo capitolo - aveva detto l'attore circa Guardiani della Galassia Vol.3, per poi proseguire: "Ha recentemente finito The Suicide Squad quindi ci si sta dedicando nuovamente. E anche Thor, il regista mi ha parlato del fatto che il film includerà alcuni Guardiani della Galassia. Sarà davvero interessante, chi lo sa, forse non avrei dovuto dirlo".

Con un'uscita prevista per l'11 febbraio 2022, Thor: Love and Thunder entrerà in produzione all'inizio del prossimo anno in Australia e vedrà anche il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che nel corso del film assumerà anche il ruolo di Mighty Thor.