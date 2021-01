Thor: Love and Thunder, vedremo nel cast anche Karen Gillan nel ruolo di Nebula?

A giudicare dagli indizi trapelati dai social, potremmo aver scoperto un'altra new entry nel cast di Thor: Love and Thunder, quarto stand-alone del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono. Dopo l'annuncio della partenza di Chirs Pratt per l'Australia della scorsa settimana, infatti, sembra che anche Karen Gillan vi sia appena atterrata.

Sono in molti ad aver notato, tra le storie di Instagram dell'attrice che nel MCU interpreta Nebula, delle immagini che richiamano a prima vista l'Australia, come il souvenir a forma di koala visibile anche in calce alla notizia. Pensare a un viaggio di lavoro, di questi tempi, è molto più facile che immaginare una vacanza agli antipodi in piena pandemia, e questo sembra implicitamente confermare che anche Karen Gillan sia pronta ad affrontare le riprese di Thor: Love and Thunder.

Si sapeva da tempo, del resto, che diversi Guardiani della Galassia sarebbero apparsi nel nuovo film di Taika Waititi, anche se ancora non è chiaro quanto spazio ci sarà per loro nel film. Nel cast rivedremo naturalmente Chris Hemsworth, insieme a Tessa Thompson nel ruolo di Valchiria e a Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster dopo Thor: The Dark World del 2013. Abbiamo recentemente scoperto, inoltre, che assisteremo anche al ritorno di Jaimie Alexander nel ruolo di Lady Sif.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.