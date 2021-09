Thor: Love and Thunder vedrà finalmente l'esordio di Beta Ray Bill nell'MCU?

Il finale di Loki ha letteralmente sconvolto tutti i pronostici per quanto concerne il futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe: l'esplosione della questione multiverso avrà effetti su tutti i film di questa Fase 4 attualmente in corso, compreso quel Thor: Love and Thunder che a questo punto potrebbe farsi piuttosto interessante.

Già poco dopo l'annuncio del film due anni fa, ad esempio, Chris Hemsworth si era detto speranzoso sull'arrivo di Beta Ray Bill in Thor: Love and Thunder: la variante del Dio del Tuono è un personaggio che conta un bel po' di estimatori all'interno del fandom Marvel, con il suo esordio richiesto più volte a gran voce nel corso degli anni.

Secondo le ultime teorie circolate sul web, dunque, Thor: Love and Thunder potrebbe effettivamente rappresentare l'occasione perfetta per l'introduzione del nostro nel franchise: l'apertura del multiverso ci fa infatti pensare alla possibilità dell'arrivo di più varianti del Dio del Tuono (un assaggio di ciò, d'altronde, l'abbiamo avuto proprio durante Loki), per cui... Perché non dare una possibilità ad uno dei personaggi più attesi dai fan?

Fate anche voi parte di coloro che attendono da sempre questo debutto? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, inoltre, che già in Thor: Ragnarok gli Studios tagliarono un cameo di Beta Ray Bill.