Thor: Love and Thunder, ultimissimo trailer: l'Olimpo dall'esterno sembra Star Wars

Ovviamente quando si parla di Thor: Love and Thunder, di Pantheon dell'antica Grecia e di Taika Waititi, il design sarà completamente diverso. Ma questa nuova inquadratura inedita nell'ultimissimo trailer che vedrete prima dell'uscita, non vi ricorda forse Cloud City di Lando Calrissian? Guardate bene.

Forse stiamo lavorando di troppa fantasia o forse è solo l’amore per quel citazionismo un po’ nerd, un po’ crossover. Ma considerando lo stile di Taika Waititi, il suo stesso amore per la citazione più o meno esplicita e il fatto poi che proprio la stessa Disney gli stia ora commissionando un film nell’universo LucasFilm, suo sogno da sempre, potrebbe aver giocato effettivamente un ruolo in alcune delle scene del quarto capitolo sul Dio del Tuono, in uscita di qui a soli 3 giorni, dal 6 luglio nelle sale italiane.

Questo sentore ce lo dà l’ultimo trailer reso disponibile come countdown all’uscita, che pure riesce a regalare, ancora e dopo settimane di materiale promozionale, sequenze e battute inedite. Vediamo Thor chiamare a raccolta gli Dei sopravvissuti alla mattanza del Gorr di Christian Bale – che, ha dichiarato facendo storcere il naso a molti, si è visto tagliato molte scene troppo terrificanti in Thor Love and Thunder perché non abbastanza family friendly. Rivediamo poi ovviamente la Mighty Thor di Natalie Portman: qui se volete scoprire cos’è successo a Jane Foster nel MCU in questi anni di assenza.

Ma soprattutto vediamo questa breve sequenza, la prima dall’esterno, di quella reggia dorata che dovrebbe essere la stessa vista, negli interni, negli ultimi trailer: il pantheon greco, l’Olimpo di Zeus interpretato da Russel Crowe. Che poi apre a una questione non ancora sollevata, cioè il fatto che Thor e Vakyrie impugnino il suo caratteristico fulmine, facendo pensare a una sua morte per mano di Gorr. In realtà, in altri trailer abbiamo visto Thor liberarsi da un apparente prigionia di Zeus, quindi è possibile che glielo abbia solo sottratto. Sia come sia, davvero questa sequenza fra le nuvole non vi ricorda di molto la prima inquadratura di Cloud City in Star Wars? E avete saputo del numero confermato di postcredit in Thor Love and Thunder?