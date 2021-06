Thor: Love and Thunder, nell'ultima foto dal set c'è un riferimento al costume classico?

Il Marvel Cinematic Universe non ha sempre rispettato il design dei costumi originali dei supereroi chiamati in causa: gli Studios hanno però saputo far brillare gli occhi ai fan con riferimenti ben piazzati qua e là (vero, WandaVision?), ragion per cui è lecito aspettarsi qualche sorpresa anche da Thor: Love and Thunder.

Le riprese del film di Taika Waititi si sono concluse alcuni giorni fa, come annunciato dal regista stesso tramite una foto dal set di Thor: Love and Thunder postata su Instagram: la stessa foto che, secondo alcuni fan ben attenti (o dotati di fervida immaginazione) potrebbe nascondere un riferimento al costume classico del Dio del Tuono.

Secondo alcuni, infatti, la cintura indossata da un Chris Hemsworth più muscoloso che mai nella foto in questione potrebbe essere un velato riferimento alla cintura indossata da Thor nelle sue prime apparizioni sui fumetti Marvel, con quella T dorata in bella vista sull'imponente fibbia. Certo, a dir la verità la cosa ci sembra piuttosto dubbia: con il Marvel Cinematic Universe, però, mai dire mai!

Cosa ne pensate? Vedete anche voi un riferimento al vecchio costume di Thor o credete si tratti di pura immaginazione? Diteci la vostra nei commenti! Sam Neill, intanto, ha espresso alcune perplessità sul suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.