Thor: Love and Thunder, ecco i tributi a Iron Man e Black Widow che non avete notato!

Proprio come accaduto per il messaggio dedicato al fratello Loki, nel corso di Thor: Love and Thunder sono stati nascosti anche dei piccoli omaggi a Iron Man e Black Widow, ovvero i due Avengers caduti durante la battaglia contro Thanos. Se non ci avete fatto caso, dal web sono apparsi diversi frame che immortalano questi due sentiti tributi.

Thor prova ancora amore per due dei più potenti eroi della Terra. Nella mitologia norrena, i guerrieri che muoiono gloriosamente in battaglia vivono per sempre nelle sale del Valhalla, l'aldilà asgardiano. Altri sono immortalati nell'inchiostro sul corpo del dio del tuono (Chris Hemsworth), i cui tatuaggi vengono esposti da Zeus (Russell Crowe) durante il loro soggiorno a Omnipotence City in Thor: Love and Thunder. Quando Thor viene "messo a nudo" davanti agli dei, uno sguardo più attento ai suoi tatuaggi rivela i tributi a Black Widow (Scarlett Johansson) e Iron Man (Robert Downey Jr.), i suoi compagni negli Avengers che si sono sacrificati per salvare l'universo da Thanos (Josh Brolin) in Avengers: Endgame.

Oltre al già citato tributo al fratello adottivo e dio dell'inganno Loki (Tom Hiddleston), i tatuaggi sulla schiena di Thor includono un cartiglio che elenca le persone care perdute: "Madre" per Frigga (Rene Russo), morta in Thor: The Dark World; "Padre" per Odino (Anthony Hopkins), andato nel Valhalla in Thor: Ragnarok; Heimdall (Idris Elba) e Loki, uccisi da Thanos in Avengers: Infinity War; e "Tony" e "Natasha" in onore di Tony Stark e Natasha Romanoff.

"Sapevamo tutti di volerlo fare fin dall'inizio", ha dichiarato il regista Taika Waititi a ComicBook a proposito della possibilità di mostrare un Hemsworth completamente nudo in Thor: Love and Thunder. "Era nella prima stesura della sceneggiatura, in realtà, e anche Chris era d'accordo. Sai, credo che con un corpo come quello di Chris, anche lui capisca".

I fan, tuttavia, sono divisi su Zeus di Russell Crowe: alcuni lo promuovono a pieni voti, altri invece lo bocciano senza possibilità di appello.