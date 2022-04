Thor: Love and Thunder, il trailer è in arrivo? Le ultime indiscrezioni

Dire che il trailer di Thor: Love and Thunder si sta facendo attendere sarebbe un eufemismo, ma pare che questa interminabile attesa abbia i giorni contati...

Le ultime dal web ci informano infatti che il trailer del quarto capitolo delle avventure del Dio del Tuono sarebbe ormai pronto e solo in attesa di essere doppiato nelle varie lingue.

O almeno, questo è ciò che avrebbe affermato Gaurav Chopraa, il doppiatore in lingua Hindi del personaggio di Thor, nelle sue precedenti storie di Instagram (ora non più visualizzabili).

Secondo l'attore, non mancherebbe molto al debutto del trailer, dato che si dovrebbe semplicemente attenderne i vari doppiaggi. Vedremo se così sarà, ma ad ogni modo è difficile che possa tardare ancora molto.

Nel frattempo, comunque, i fan Marvel hanno potuto farsi un'idea di ciò che vedremo nel film di Taika Waititi grazie ai numerosi materiali promozionali diffusi finora, come l'artwork con Chris Hemsworth e Natalie Portman o le figure di Thor: Love and Thunder, ma ricordiamoci che mancano ancora all'incirca tre mesi per l'uscita del film nelle sale di tutto il mondo.

Il debutto di Thor: Love and Thunder al cinema è infatti stato fissato per luglio 2023, mentre a maggio vedremo sul grande schermo un altro film del MCU, Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

E voi, quanto hype avete per la pellicola? Fateci sapere nei commenti.