Thor: Love and Thunder, trailer in arrivo questa settimana per il film Marvel?

Siamo quasi a metà marzo e ancora non si vede l'ombra di un primo trailer di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo del franchise con Chris Hemsworth che vede il ritorno alla regia di Taika Waititi dopo Thor: Ragnarok e quello di Natalie Portman nel cast nei panni di Jane Foster. Alla data d'uscita del film a luglio manca davvero poco ormai.

Ora, il primo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è approdato nei cinema lo scorso dicembre con l'uscita di Spider-Man: No Way Home e quando mancavano quindi cinque mesi all'uscita della pellicola con Benedict Cumberbatch. Considerando che all'arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder mancano solamente quattro mesi (il film è programmato per il 6 luglio 2022) diremmo che siamo proprio agli sgoccioli per quanto riguarda una prima anticipazione e il filmato potrebbe essere diffuso in streaming già questa settimana. Sarebbe molto strano se un trailer non dovesse arrivare almeno entro marzo.

E' chiaro che al momento i Marvel Studios vogliono concentrare tutti i loro sforzi sul marketing di Doctor Strange 2, ma al contrario di Spider-Man: No Way Home, il film successivo dei Marvel Studios arriverà dopo soli due mesi (quelli che separano Doctor Strange 2 e Thor 4) quindi il tempo stringe e ad oggi non abbiamo avuto nemmeno un'immagine ufficiale dal film con Chris Hemsworth.

Solo ieri vi segnalavamo un poster probabilmente falso di Thor 4, segno che non c'è disponibilità di alcun materiale promozionale ufficiale per il film, come già era successo qualche mese fa per Spider-Man: No Way Home.

Secondo Waititi, Thor 4 avrà la stessa energia di Ragnarok, ma sarà anche molto più folle e pieno di emozioni del precedente capitolo diretto dal regista. "Ho fatto molte cose pazze nella mia vita. Ho vissuto tipo dieci vite. Ma questo è il film più folle che io abbia mai girato".