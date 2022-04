Thor: Love and Thunder, al via il press tour! L'annuncio di Chris Hemsworth in una foto

Il Marvel Cinematic Universe, si sa, è fatto di ingranaggi in continuo movimento: mentre i fan sono presi dall'esordio di Moon Knight su Disney+ e dall'attesa per l'imminente uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dunque, c'è un Thor: Love and Thunder che già scalcia per vedere finalmente la luce.

L'uscita del film con Chris Hemsworth è prevista per il prossimo luglio e, mentre cresce l'hype per il trailer di Thor: Love and Thunder, la macchina organizzativa si è ovviamente già messa in moto: in attesa delle prime proiezioni e a produzione ormai ultimata, infatti, c'è da pensare ad un press tour ormai sul piede di partenza.

A dare il via alla stagione delle conferenze stampa sono stati proprio tre dei diretti interessati: stiamo parlando del già citato Chris Hemsworth, di Tessa Thompson e di Taika Waititi, che in una foto pubblicata dall'attore del Dio del Tuono sembrano pronti a dar battaglia tra giornalisti, interviste e quant'altro.

"Tenetevi pronti, gente: sarà un film selvaggio!" sono le parole con cui Hemsworth ha voluto caricare i suoi fan tramite il post pubblicato su Instagram: il film di Waititi riuscirà a giustificare tutto quest'entusiasmo? Lo scopriremo solo tra qualche mese! Il merchandise ufficiale, intanto, ci ha permesso di dare uno sguardo al nuovo costume di Thor.