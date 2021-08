Thor: Love and Thunder, tornerà anche un amato personaggio nel film di Taika Waititi

A quanto pare all'interno dell'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi comparirà anche un vecchio personaggio del MCU che non si vedeva da anni. Stiamo parlando di una comparsa molto apprezzata, il mitico Darryl interpretato da Daley Pearson e visto nei cortometraggi di Team Thor e Team Darryl.

Recentemente, dopo aver risposto alle voci che lo volevano impegnato in una storia a tre con Tessa Thompson e Rita Ora, il nostro Taika ha infatti parlato del suo Thor: Love and Thunder definendolo un film davvero folle, al punto da rischiare di risultare quasi privo di senso.

"Beh, che resti tra noi, ho fatto un po' di follie nella mia vita. Ho vissuto qualcosa come dieci vite. Ma questo è il film più folle che io abbia mai fatto. Se analizzassimo tutti gli elementi di questo film probabilmente non avrebbe senso. È quasi come se non avesse dovuto esser girato. Se entrassi in una stanza dicendo: 'Voglio fare questo film, con queste persone, e voglio chiamarlo Love and Thunder' probabilmente non lavoreresti più. Forse non lavorerò più dopo questo film" sono state le parole di Waititi.

Che dire, se non che non vediamo l'ora di fiondarci in sala ad ammirare l'ultimo parto della mente deviata del buon Taika! Proprio il regista, intanto, è stato recentemente elogiato da Chris Pratt per l'atmosfera sul set di Thor: Love and Thunder.