Thor Love and Thunder torna sul set: in programma delle riprese aggiuntive

L'arrivo di Thor Love and Thunder è ormai vicinissimo, tuttavia sembra che il film non sia ancora finito. Infatti, secondo The Wrap, il regista Taika Waititi e la sua troupe "torneranno sul set per ulteriori riprese nelle prossime settimane".

In effetti proprio lo stesso Waititi a inizio settimana aveva parlato con Variety, ammettendo di non aver ancora concluso i lavori, e aveva aggiunto che si tornerà a girare ancora qualcosa. Quando gli è stato chiesto il periodo in cui si terranno luogo queste riprese aggiuntive, il regista ha scherzato: "[Il film] Esce a luglio, quindi probabilmente a fine giugno? Forse tipo un giorno prima della premiere, è così che faremo."

Secondo Waititi, Thor 4 avrà la stessa energia di Ragnarok, ma sarà anche molto più folle e pieno di emozioni del precedente capitolo diretto dal regista. "Ho fatto molte cose pazze nella mia vita. Ho vissuto tipo dieci vite. Ma questo è il film più folle che io abbia mai girato. Se vi annotate tutti gli elementi di questa pellicola, alla fine non dovrebbe avere senso... è quasi come se non dovesse essere girato. [è come se] entrassi in una stanza e dicessi: 'Voglio questo e questo e quello.' Chi c'è qui? Queste persone. Come lo chiamerai? Love And Thunder. Cioè, non lavoreresti mai più. Forse dopo questo io non lo farò."