Thor: Love and Thunder ancora in testa al box office: raggiunti i 500 milioni di dollari

Thor: Love and Thunder è uno dei film più divisivi del MCU ma nonostante le molte critiche ricevute, il film di Taika Waititi si mantiene per la seconda settimana consecutiva in testa al box office, raggiungendo guadagni a livello globale per circa 500 milioni di dollari.

Va precisato che rispetto alla settimana di apertura, il quarto film dedicato al dio del tuono ha perso oltre il 59% di spettatori, riuscendo a racimolare solo (si fa per dire) poco più di 60 milioni di dollari sui mercati internazionali.

Va considerato che nonostante si tratti dell'ultima fatica Marvel, Thor: Love and Thunder deve fare i conti con una concorrenza molto agguerrita. Prima tra tutti quella di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo che sta riscuotendo un ottimo successo e poi, quella di Top Gun: Maverick che non accenna minimamente a rallentare la sua corsa. Il film con Tom Cruise è infatti il miglior incasso Paramount di sempre e presto entrerà nella top10 all-time del box office domestico, diventando uno dei maggiori successi della storia del cinema.

Thor: Love and Thunder difficilmente riuscirà ad eguagliare questi risultati straordinari, soprattutto per i molteplici giudizi negativi rivolti al lavoro di Taika Waititi. Per saperne di più, date uno sguardo alla nostra recensione di Thor: Love and Thunder.