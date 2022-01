Thor Love and Thunder, Tessa Thompson su Valkyrie e le tematiche LGBTQ+: 'È entusiasmante'

Si parla ormai da tempo di una storia d'amore per Valkyrie in Thor: Love and Thunder, ma mentre aspettiamo conferme ufficiali, Tessa Thompson anticipa qualcosa su ciò che possiamo aspettarci dal nuovo film mentre si esprime sulla tematica LGBTQ+ nel MCU.

La star di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder ha raccontato ai microfoni di The Wrap come ci si sente a interpretare la prima eroina apertamente LGBTQ+ del MCU.

"È così entusiasmante!" afferma l'attrice "Parliamo così tanto di rappresentazione e rappresentatività, e ovviamente per quanto riguarda la comunità LGBTQ+ c'è ancora tanto lavoro da fare. Ma se guardate ai fumetti e a ciò che p canonico, ci sono così tanti personaggi queer!".

"Ed è dura perché io e Taika (Waititi) avremmo voluto spingerci ancora più in là, ma nel contesto dei film, possiamo arrivare solo fino a un certo punto. Sfortunatamente, nei film Marvel in generale non è molto il tempo che si dedica alle storie d'amore" rivela poi, anticipando che però in Thor: Love and Thunder, come da titolo d'altronde, la situazione potrebbe cambiare "Ma credo che le cose saranno un po' diverse nel nuovo film di Thor, il che è entusiasmante. E poter interpretare un personaggio che storicamente non è stato scritto per qualcuno che ha il mio stesso aspetto, tutto ciò è stato davvero elettrizzante"

Per sapere cosa intende di preciso l'attrice, tuttavia, dovremo attendere l'uscita di Thor: Love and Thunder nelle sale, che è attualmente programmata per luglio 2022.