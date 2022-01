Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson su Valchiria: 'Può resuscitare le persone'

Thor: Love and Thunder non sarà solo l'occasione per incontrare nuovamente il figlio prediletto di Odino, ma anche quella per rivedere tutti i personaggi di stanza ad Asgard: pensiamo a Valchiria, ad esempio, che stando alle parole di Tessa Thompson andrà incontro ad un importante upgrade nel prossimo film di Taika Waititi.

Dopo averci svelato il nuovo costume di Valchiria tramite i social, infatti, Thompson ha parlato dei poteri del suo personaggio, descrivendoli come quelli di una vera dea, resurrezione inclusa: "Ha delle abilità piuttosto singolari, a essere onesta. Può avvertire il fatto che qualcuno sia prossimo alla morte e portarlo nel Valhalla, che è praticamente l'aldilà. Può resuscitare le persone. Ma quando lo fa, in qualche modo lei finisce nel loro corpo. È una cosa molto erotica, in un certo senso. Poi ha una forza sovrumana ed è praticamente una dea" sono state le parole dell'attrice.

"Ci saranno dei nuovi personaggi, potremmo avere con noi anche alcuni personaggi provenienti dal resto dell'MCU. Accadranno un bel po' di cose divertenti. E probabilmente incontreremo nuovamente della gente che abbiamo già visto in precedenza" aveva spiegato Thompson qualche tempo fa. Quali sono le vostre aspettative per questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcuni rumor, intanto, Thor: Love and Thunder potrebbe essere l'ultimo film di Chris Hemsworth per l'MCU.