Thor Love and Thunder, Tessa Thompson: 'Valchiria e Hulk sono ancora molto amici'

Thor: Love and Thunder riporterà Tessa Thompson nel MCU nei panni di Valchiria, dopo Ragnarok e Avengers: Endgame. L'attrice ha recentemente parlato con ComicBook.com e ha discusso degli eroi che ha incontrato nei precedenti film, rivelando con chi il suo personaggio è rimasta di più in contatto.

"[Valkyrie e Bruce Banner sono] davvero buoni amici", dice Thompson. "Sono amici di penna, si scambiano messaggi e sono in varie chat di gruppo. Di tanto in tanto si sentono su FaceTime solo per vedere come sta l'altro".

Come ben sappiamo, la sessualità di Valchiria sarà uno dei temi principali di Thor 4 e il film riserverà quindi una certa importanza al personaggio della Thompson. Valchiria è ad ora il re di New Asgard, mentre Hulk dovrebbe fare la sua prossima apparizione nella serie She-Hulk di Disney+. Non sappiamo quando i due eroi si ritroveranno, ma nel mondo Marvel tutto è possibile.

Dopotutto, i fumetti fanno riunire i personaggi molto spesso. Per Thompson, seguire le ispirazioni dei fumetti è una delle parti migliori del Marvel Cinematic Universe. Nel caso di Thor: Love and Thunder ad esempio, le piace il modo in cui il film segue la guida di Stan Lee nel mostrare i punti di forza del personaggio attraverso alcuni momenti più personali.

"Voglio dire, è anche la cosa che preferisco dei fumetti", dice l'attrice. "È qualcosa di cui parlerebbe Stan Lee. Questa idea delle cose che tipo, il nostro trauma è anche la nostra fonte di potere. Può essere la fonte di un potere buono o cattivo, dipende da come decidiamo di esercitarlo. Le cose che portiamo con noi in qualche modo creano chi siamo e ci rendono straordinari a modo nostro. E ho sempre pensato che questa fosse la cosa più stimolante, sai, nei fumetti e perché così tante persone si rivedono al loro interno".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Thor 4 avrà due scene post-credit.