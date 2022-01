Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson svela il nuovo costume di Valchiria sui social

Tra i film più attesi nel 2022 a proposito di Marvel Cinematic Universe c'è sicuramente Thor: Love and Thunder, in cui rivedremo anche il personaggio di Valchiria, interpretato da Tessa Thompson per la prima volta in Thor: Ragnarok e poi ricomparso nel corso di Avengers: Endgame al termine del quale sarà messa a capo da Thor di Nuova Asgard.

La stessa attrice ha scattato un selfie in cui la vediamo indossare il nuovo costume che le vedremo sfoggiare nel quarto capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono della Marvel. Questo scatto è stato poi diffuso da qualcuno sui social network e adesso è praticamente diventato virale perché offre il primo sguardo del personaggio nel nuovo film Marvel. Già qualche tempo fa Tessa Thompson aveva rivelato di divertirsi parecchio a interpretare Valchiria: "Dal mio goffo allenamento per il primo film (perdonate il mio francese, scherzo) al vedere l'evoluzione del mio personaggio nei fumetti, è stato un sogno folle interpretare Valchiria. I nostri difetti + i nostri traumi sono anche i nostri superpoteri. Quindi, come dice il mio vero supereroe preferito, Mark Ruffalo, 'dobbiamo amare noi stessi, amica'."

Del film sappiamo ancora poco, ma stando ad alcuni rumor recenti sembra che Thor Love and Thunder sarà collegato a Moon Knight, la nuova serie Marvel con Oscar Isaac che arriverà quest'anno su Disney+, si pensa addirittura prima del film di Taika Waititi. Inoltre, Michael Giacchino comporrà le musiche di Thor Love and Thunder.

Ecco infatti cosa si legge nella sinossi ufficiale ci Moon Knight: "Una nuova serie d’azione e avventura giramondo con un complesso vigilante che soffre di disturbo dissociativo dell’identità. Le molteplici identità che vivono dentro di lui si ritrovano catapultate in una guerra mortale tra dei sullo sfondo dell’Egitto antico e moderno."